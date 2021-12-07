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    Один у полі воїн. Сміливий виступ Лії Ахеджакової проти путінського режиму (відео)

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    Акторка не приховує своїх опозиційних поглядів - Один у полі воїн. Сміливий виступ Лії Ахеджакової проти путінського режиму (відео)
    Акторка не приховує своїх опозиційних поглядів
    фото: скріншот з відео

    Сміливий виступ акторки супроводжувався гучними аплодисментами присутніх на церемонії

    Радянська і російська акторка театру і кіно, Народна артистка Росії Лія Ахеджакова виступила зі сміливою промовою проти російського режиму та на підтримку так званих «іноагентів».

    Виступ легендарної акторки, відеозапис якого активно розповсюджують користувачі соціальних мереж, відбувся 6 грудня під час церемонії вручення премії глядацьких симпатій «Зірка театрала» у московському «Театрі Вахтангова». Під час церемонії Ахеджакова отримала нагороду у почесній номінації «Легенда сцени».

    «Ми виходимо на сцену, щоб транслювати смисли. А зараз смисли стали змінюватися. Історична пам'ять народу, трагічна пам'ять загортається в гарну легенду, яку нам пхають. І її треба дотримуватися, інакше виникне товариш Бастрикін (глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін – «Главком»), – сказала вона.

    Акторка висловила обурення тим фактом, що у сучасній Росії найкращим представникам інтелігенції присвоюють звання «іноагентів», а по суті, шпигунів.

    «Це ж шпигун, котрий за гроші ходить, нюхає, на нас доносить і який руйнує наше життя. Оце іноагент. Але чому звання іноагенту присвоюється зараз найкращим людям професії? Найкращим! Найкращі журналісти, найкращі правозахисники. Мій друг Лев Пономарьов – іноагент!», – наголосила акторка.

    Зазначимо, що Лія Ахеджакова не приховує своїх опозиційних щодо чинної російської влади поглядів та неодноразово відкрито висловлювала підтримку Україні у протистоянні з РФ.

    Раніше повідомлялося, що Народну артистку Росії Лію Ахеджакову викликали до Слідчого комітету Росії, де влаштували їй допит в рамках перевірки вистави «Перший хліб» за скаргою громадської організації «Офіцери Росії».

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    Теги: Росія кіно шпигун актор опозиція
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    Один у полі воїн. Сміливий виступ Лії Ахеджакової проти путінського режиму (відео)