Один у полі воїн. Сміливий виступ Лії Ахеджакової проти путінського режиму (відео)

Сміливий виступ акторки супроводжувався гучними аплодисментами присутніх на церемонії

Радянська і російська акторка театру і кіно, Народна артистка Росії Лія Ахеджакова виступила зі сміливою промовою проти російського режиму та на підтримку так званих «іноагентів».

Виступ легендарної акторки, відеозапис якого активно розповсюджують користувачі соціальних мереж, відбувся 6 грудня під час церемонії вручення премії глядацьких симпатій «Зірка театрала» у московському «Театрі Вахтангова». Під час церемонії Ахеджакова отримала нагороду у почесній номінації «Легенда сцени».

«Ми виходимо на сцену, щоб транслювати смисли. А зараз смисли стали змінюватися. Історична пам'ять народу, трагічна пам'ять загортається в гарну легенду, яку нам пхають. І її треба дотримуватися, інакше виникне товариш Бастрикін (глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін – «Главком»), – сказала вона.

Акторка висловила обурення тим фактом, що у сучасній Росії найкращим представникам інтелігенції присвоюють звання «іноагентів», а по суті, шпигунів.

«Це ж шпигун, котрий за гроші ходить, нюхає, на нас доносить і який руйнує наше життя. Оце іноагент. Але чому звання іноагенту присвоюється зараз найкращим людям професії? Найкращим! Найкращі журналісти, найкращі правозахисники. Мій друг Лев Пономарьов – іноагент!», – наголосила акторка.

Зазначимо, що Лія Ахеджакова не приховує своїх опозиційних щодо чинної російської влади поглядів та неодноразово відкрито висловлювала підтримку Україні у протистоянні з РФ.

Раніше повідомлялося, що Народну артистку Росії Лію Ахеджакову викликали до Слідчого комітету Росії, де влаштували їй допит в рамках перевірки вистави «Перший хліб» за скаргою громадської організації «Офіцери Росії».

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