Студія «1+1» прокоментувала появу у власності компанії, яка належить дружині Медведчука

Із декларації Медведчука стало відомо, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd, яка опосередковано володіє частками каналів «1+1», «2+2» і ТЕТ

В оновленій структурі власності «1+1» навесні з’явилось ТОВ «Інвестиційна компанія «Гармонія», яке належить Оксані Марченко

Пресслужба «1+1 медіа» стверджує, що у частках власності фізичних осіб не відбулось жодних змін, безпосередні та кінцеві власники також не змінились. Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на отримані відповіді від компанії.

В оновленій структурі власності від 14 квітня 2021 року замість компанії Bolvik Ventures LTD, контролерами якої були Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %), з’явилась кіпрська компанія Charlane limited. 33,3% цієї компанії через Kirena holdings Ltd та через ТОВ «Інвестиційна компанія «Гармонія» належать Оксані Марченко. Дружина українського політика Віктора Медведчука є бенефіціаром ТОВ «Інвестиційна компанія «Гармонія». Утримувачем акцій ще 66,7% згаданої Charlane limited є громадянка Кіпру Елена Кореліду, на яку у 2019 році була записана участь у активі Ігоря Суркіса (Акціонерне товариство «Акцент-Банк»).

«З метою підвищення прозорості структури власності у групі 1+1 media навесні 2021 року було змінено частину компаній – опосередкованих власників. Безпосередні та кінцеві власники ТОВ «ТРК «Студія 1+1» не змінились. Також не відбулося жодних змін у частках власності фізичних осіб, – зазначили у пресслужбі. – Для 1+1 media важливо, щоб діяльність компанії була впорядкована відповідно до чинного законодавства, інформація про структуру власності була доступна у реєстрах всіх країн задля запобігання маніпуляцій громадською думкою. Це відкритість і чесність, яку мають демонструвати всі сучасні медіа-бізнеси».

Оновлена структура власності «Студії 1+1» від 14 квітня 2021 року

Нагадаємо, із декларації народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука за 2019 рік стало відомо, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd, яка опосередковано володіє частками каналів «1+1», «2+2» і ТЕТ.

У компанії «1+1 media» відреагувала на оприлюднену інформацію, що кум Путіна Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалі 1+1. У медіагрупі завили, що вперше про це чують.

Згодом у Медведчука пояснили, як Оксана Марченко стала власницею телеканалів 1+1 та ТЕТ.

У лютому 2021 року Нацрада перевірила канали групи «1+1» щодо наявності у структурі власності дружини Віктора Медведчука та не знайшла порушень. Регулятор отримав пояснення та документи щодо власності від компанії. Згідно із цими даними, частка компанії Bolvik Ventures Ltd у структурі власності «1+1» складає 24,51% і саме така частка належала Ігорю Суркісу.

Контролерами Bolvik Ventures Ltd є три фізичні особи: Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %). Відповідно, частка володіння статутним капіталом кожної з фізичних осіб становить по 8%, що не є істотною участю і не відображається у структурі власності.

Зазначимо, що народний депутат від «Опозиційного платформи - За життя» Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 з доходами на 61,6 млн грн.

8 грудня 2021 року НАЗК повідомила, що Медведчук встановив рекорд, збрехавши у декларації.