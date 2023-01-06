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Понад тисячу цілей за чотири місяці: Повітряні сили відзвітували про ефективність ППО  

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Понад тисячу цілей за чотири місяці: Повітряні сили відзвітували про ефективність ППО  
У Повітряних силах заявляють, що тримання від західних партнерів багатоцільових літаків однозначно вплине на перебіг бойових дій
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Сьогодні українське небо захищають такі західні комплекси, як Nasams, Iris-T, Crotale, зенітні САУ Gepard

Повітряні сили України з вересня знищили понад тисячу цілей, включаючи ракети та дрони, які росіяни запустили по Україні. Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, пише Military Media Center.

Він розповів, що неабияку роль у захисті українського неба відіграє західне озброєння, яке у максимально короткі терміни опанували українські зенітники. За його словами, ці засоби вже довели свою ефективність.

«Сьогодні зенітні ракетні комплекси Nasams, Iris-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи, надані партнерами, працюють ефективно на нашу перемогу», – додав Олещук.

Генерал зазначив, що лише з 11 вересня 2022 року силами ППО було знищено майже 500 крилатих ракет та понад 540 іранських ударних дронів.

Він також розповів, що сьогодні українське небо захищають такі західні комплекси, як Nasams, Iris-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи. Зараз зенітники чекають на постачання батареї американської ЗРК Patriot.

Олещук наголосив, що цих систем мало, але це перші кроки для створення в країні надійної, сучасної, ефективної системи ППО.

За словами військового, отримання від західних партнерів багатоцільових літаків однозначно вплине на перебіг бойових дій та дасть швидкі результати у деокупації територій.

Нагадаємо, триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має. 

Теги: Володимир Зеленський озброєння росіяни системи ППО

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