Скільки ворожих цілей збили сили ППО над Києвом – дані військової адміністрації
Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста дронами-камікадзе
Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста дронами-камікадзе. У столиці України прогриміли декілька вибухів. Атаку ворожих дронів підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
Зазначається, що «Шахеди» обстрілюють Київ на лівому та правому березі Дніпра. За наявною інформацією, у столиці також працює ППО.
Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 02:10 ночі над містом збили близько 10 повітряних цілей.
Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.
Київська міська військова адміністрація відреагувала на госпіталізацію 19-річного хлопця. За наявною інформацією, молодий чоловік отримав різану рану стопи (наступив по необережності на уламки скла). Його направлено до травмпункту.
Цікаво, що дрони-камікадзе летять на низьких висотах, що є проблемою для української протиповітряної оборони. Жителям Києва необхідно пройти в укриття.
Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.
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