Повітряні сили пояснили, чи можливо зараз створити в Україні «купол» з ППО
Найближчими роками створити «залізний купол» над Україною неможливо
Створити систему протиповітряної оборони «залізний купол» над Україною, подібної до тої, яку використовують в Ізраїлі, найближчими роками неможливо фізично. Для цього потрібна занадто велика кількість техніки та ресурсів. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
«Найближчими роками ми не створимо ніякого «купола» над усією територією України. Це неможливо фізично, тому що систем ППО поставити на такій протяжності наших кордонів і перекрити стратегічно важливі об'єкти всередині країни просто неможливо. Це має бути величезна кількість техніки, це неймовірно дорого, на це потрібен величезний державний і людський ресурс зокрема», – сказав Ігнат.
Речник Повітряних сил наголосив, що Україна зараз робить все можливе, аби отримати літаки F-16 певної модифікації, які зможуть виконувати завдання щодо прикриття повітряного простору України.
«Літаки, які ми хочемо отримати, перший кандидат – це F-16 певної модифікації, який міг би виконувати завдання в повітрі, зокрема з прикриття повітряного простору», – додав він.
Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.
Коментарі — 0