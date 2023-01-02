Туреччина випробувала власну систему ППО: оголошено результати (відео)

Ракета Siper успішно пройшла випробувальний вогонь і вразила ціль

Туреччина успішно завершила випробування власного висотного зенітно-ракетного комплексу великої дальності Siper. Про це повідомив голова Департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Деміра, їх система під час випробувань вразила ціль на відстані понад 100 кілометрів.

«Новорічний подарунок турецькій нації: місцева турецька ракета протиповітряної оборони далекого радіусу дії Siper успішно пройшла випробувальний вогонь і вразила ціль», – заявив голова адміністрації оборонної промисловості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

New Year's gift to Turkish nation: Long-range Turkish indigenous air defense missile, Siper, successfully completes test-fire, hits targethttps://t.co/w1UpGHuxjv pic.twitter.com/dzA46YOEmj — DAILY SABAH (@DailySabah) December 31, 2022

Уряд Туреччини планує вже в 2023 році поставляти власну ППО до збройних сил країни. Згідно з планами Туреччини, до 2026 року SIPER має становити основу національної ППО.

Нагадаємо, у Москві в середу відбулась зустріч очільників міністерств оборони та розвідувальних служб Туреччини, Росії, Сирії – для Анкари й Дамаска це перша з початку громадянської війни у 2011 році зустріч такого рівня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Читайте також: Ердогана висунуто на здобуття Нобелівської премії миру