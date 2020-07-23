Попри рекомендації МОЗ. На Закарпатті послабили карантин



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У Закарпатській області дозволили роботу басейнів та СПА-центрів

Роботу дитсадків на Закарпатті поки не відновлюватимуть

У середу, 22 липня, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської області вирішили дозволити роботу басейнів та СПА-центрів, а також рух громадського транспорту у вихідні.

Про це повідомляє пресцентр Закарпатської обласної Державної адміністрації, посилаючись на слова голови ОДА Олексія Петрова.

«Знаю про невдоволення закарпатців через заборону роботи дошкільних навчальних закладів. У самого п’ятеро дітей і, повірте, я чудово розумію, який тягар ліг на плечі батьків. Усі наступні дні ми будемо консультуватись із відповідними службами щодо цього питання, однак станом на сьогодні епідеміологи категорично проти відкриття дитячих садків. І їхню позицію я також розумію, бо на першому місці для усіх нас - здоров'я нашої малечі», – додав Петров.

Зазначимо, що станом на 22 липня Закарпаття не відповідало усім необхідним критеріям МОЗ для послаблення протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, інфекціоністка Закарпатської обласної інфекційної лікарні, викладачка Ужгородського національного університету Євгенія Данканич в інтерв’ю «Главкому» заявила, що послаблення карантинних заходів на Закарпатті призвело до посилення епідемії.

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Як відомо, Закарпатська область, зокрема, місто Ужгород, у лідерах поширення Covid-19.