Інфекціоністка назвала головну причину спалаху Covid-19 на Закарпатті



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На Закарпатті офіційно зареєстровано 4440 випадків Сovid-19

Послаблення карантинних заходів призвело до посилення епідемії, - запевняє закарпатська лікарка

Закарпатська область, зокрема місто Ужгород, продовжує потерпати від поширення Covid-19. Попри усі карантинні заходи тенденції до послаблення епідемії не спостерігається.

Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначила Євгенії Данканич, інфекціоністка Закарпатської обласної інфекційної лікарні, викладачка Ужгородського національного університету.

Головною причиною такого стану медик називає послаблення карантинних заходів та перехід до адаптивного карантину, що відбувся 22 травня.

«Тоді було дозволено масові заходи, люди почали масово святкувати весілля, проводити ритуальні заходи також масово. Наші пацієнти розповідали, що на таких заходах одночасно були присутні по 400-500 людей. Безсимптомний перебіг, контакти хворих зі здоровими цілком закономірно дає зростання кількості заражених», – робить висновок лікарка.

Також інфекціоністка наголосила, що симптоми коронавірусної інфекції є дуже мінливими та індивідуальними, а це ускладнює діагностику хвороби. За словами Євгенії Данканич, навіть перебіг хвороби у безсимптомній формі можуть мати тяжкі наслідки для здоров’я:

«Наслідки навіть безсимптомного протікання хвороби залишаються. Так звані симптоми «матового скла» – неспецифічний радіологічний симптом, що відображає різні патологічні зміни у легеневій тканині на рівні альвеол, або фіброзні зміни, які дуже важко лікувати.

Нагадаємо, за минулу добу 19 липня, найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Зокрема на Закарпатті добовий приріст склав 86 хворих. Загалом в регіоні офіційно зареєстровано 4440 випадків Сovid-19.

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