МОЗ назвало області, які не готові до послаблення карантину

МОЗ назвало області, які не готові до послаблення карантинуграфіка
Поки не готові до послаблення карантину Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області
Станом на 22 липня сім регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.
Як зазначають в МОЗ, регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається той, у якому наявна одна з таких ознак:
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50%;
- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11%;
- показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить більш як 10%.
Як вже повідомляв Главком, у Києві за останню добу виявили кронавірус у 132 людей, серед них - четверо медиків та 14 дітей.
Станом на 22 липня в Україні зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.