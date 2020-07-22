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    МОЗ назвало області, які не готові до послаблення карантину

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    МОЗ назвало області, які не готові до послаблення карантину

    Поки не готові до послаблення карантину Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області

    Станом на 22 липня сім регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

    Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.

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    Як зазначають в МОЗ, регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається той, у якому наявна одна з таких ознак:

    • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50%;
    • середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;
    • коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11%;
    • показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить більш як 10%.
    Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.
    Нагадаємо, що найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. 

    Як вже повідомляв Главком, у Києві за останню добу виявили кронавірус у 132 людей, серед них - четверо медиків та 14 дітей. 

    Станом на 22 липня в Україні зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

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    Міністерство охорони здоров'я хвороби карантин коронавірус
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