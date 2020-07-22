В Ужгороді сів літак із хасидами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В аеропорту «Ужгород» приземлився борт із паломниками на борту

Щороку хасиди приїздять до Закарпаття, щоб відвідати могилу і вшанувати пам’ять одного з духовних лідерів єврейської общини

Летовище в Ужгороді, котре не працює повноцінно кілька останніх років, прийняло чартерний літак із хасидами.

Про це повідомляють у Закарпатській ОДА.

«В аеропорту «Ужгород» приземлився борт із паломниками на борту. Щороку хасиди приїздять до Закарпаття, щоб відвідати могилу і вшанувати пам'ять одного з духовних лідерів єврейської общини, який похований на єврейському кладовищі поблизу синагоги у Буштині Тячівського району. У євреїв поширений звичай відвідувати могили духовних наставників по усьому світу», - йдеться у повідомленні.

Зі слів голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова, релігійне паломництво – це ще один вид туризму, який сприяє економічному розвитку регіону, додаткова стаття доходів до місцевих бюджетів. В цьому сенсі важливою складовою є Ужгородський аеропорт, зазначив він.

Зазначимо, що в уряді ще не визначилися, чи пускати цього року хасидів в Україну.

Раніше стало відомо, що Україна заборонить паломництво хасидів до Умані цього року. Учасники наради у МОЗ дійшли висновку, що в умовах пандемії коронавірусу святкування в традиційному форматі цього року є неможливим.

Раніше міський голова Умані Олександр Цебрий виступив проти приїзду паломників на святкування іудейського свята Рош ха-Шана в 2020 році.

Крім того, ситуація із захворюванням на коронавірус в Ізраїлі також викликає занепокоєння. Влада країни опинилась на порозі тотального карантину.