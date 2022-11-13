Поранені і жахливі руйнування: наслідки нічної атаки на Нікополь (фото)

Російські снаряди повністю зруйнували один будинок у Нікополі

У Нікополь прилетіли майже 40 смертоносних снарядів

У ніч на 13 листопада російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Рашисти скерували свої «Гради» та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Найбільше постраждав Нікополь. У нічне місто прилетіли майже 40 смертоносних снарядів.

Унаслідок обстрілу зазнали поранень дві жінки, 46-ти та 82 років. Обидві доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, близько двох десятків господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.

«Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі: у квартирі та у приватному подвір’ї. Полум’я вогнеборці уже приборкали. Від обстрілу постраждали й місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шино монтаж», – розповів Резніченко.

6 фото На весь екран











У Марганецькій громаді люди не постраждали. Пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, ввечері 12 листопада у Черкасах місцеві жителі повідомили про вибухи. Згодом стало відомо, що у Черкаській області під час повітряної тривоги спрацювала ППО.

Будь ласка, читайте текст після реклами