На Черкащині під час повітряної тривоги працювала ППО – ОВА
Система ППО спрацювала після сигналу повітряної тривоги
У Черкаській області під час повітряної тривоги спрацювала ППО. Про це повідомив голова військової адміністрації Ігор Табурець.
«На Черкащині під час крайньої тривоги спрацювала ППО», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що ввечері, 12 листопада, у Черкасах місцеві жителі повідомили про вибухи.
Додамо, на той час в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.
Нагадаємо, 12 листопада, російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Рашисти вдарили з ракетного комплексу «Іскандер-М». При цьому ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами.
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