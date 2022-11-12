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Уночі окупанти випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі окупанти випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів (фото)
Внаслідок рашистських обстрілів є руйнування житлових будинків
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Російські окупанти щоночі обстрілюють Дніпропетровщину

У ніч на 12 листопада російські окупанти обстріляли Нікольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Рашисти тримали під прицілом три громади: Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську.

«Били «Градами» та важкою артилерією. Скерували на нічні міста та села понад 50 снарядів», – розповів Резніченко.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Є руйнування житлових будинків. Деталі обстрілів уточнюються.

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Нагадаємо, у ніч на 11 листопада окупанти теж обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області, випустивши по ньому сумарно понад 50 снарядів з «Градів» та важкої артилерії.

Увечері 11 листопада російські загарбники знову вдарили по Нікопольському району, у результаті чого є поранені.

Теги: росія окупанти війна обстріл Дніпропетровщина

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