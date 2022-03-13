Пораненого журналіста з США доправили до «Охматдиту» (відео)

В «Охматдит» привезли пораненого журналіста з США. Вони з колегами потрапили під ворожий обстріл. Відео з’явилося на Facebook-сторінці медичного закладу.

Тамтешні лікарі надають медичну допомогу потерпілому. Це 46-річний журналіст Хуан Дієго Херрера Арредондо, він у свідомості. Чоловік отримав осколкове поранення у стегно. Зараз його оперують медики.

Нагадаємо,російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли кореспондента американського газети New York Times.

Раніше журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.

Нагадаємо, у місті Тростянець, що на Сумщині, 10 березня окупанти обстріляли евакуаційну колону. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.