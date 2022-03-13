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    Події в Україні

    Пораненого журналіста з США доправили до «Охматдиту» (відео)

    Американських журналістів окупанти розстріляли в Ірпені - Пораненого журналіста з США доправили до «Охматдиту» (відео)
    Американських журналістів окупанти розстріляли в Ірпені
    фото: «Охматдит»/Facebook

    Пораненого журналіста з США доправили до «Охматдиту» (відео)

    В «Охматдит» привезли пораненого журналіста з США. Вони з колегами потрапили під ворожий обстріл. Відео з’явилося на Facebook-сторінці медичного закладу.

    Тамтешні лікарі надають медичну допомогу потерпілому. Це 46-річний журналіст Хуан Дієго Херрера Арредондо, він у свідомості. Чоловік отримав осколкове поранення у стегно. Зараз його оперують медики.

    Нагадаємо,російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли кореспондента американського газети New York Times.

    Раніше журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.

    Нагадаємо, у місті Тростянець, що на Сумщині, 10 березня окупанти обстріляли евакуаційну колону. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

    Теги: США обстріл Охматдит
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    Пораненого журналіста з США доправили до «Охматдиту» (відео)