Число загиблих через обстріл Яворівського полігону зросло до 35

Вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію полігону

Унаслідок обстрілу російськими військами Яворівського полігону у Львівській області загинули 35 людей.

Ще 134 людини з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністарції Максим Козицький.

«Маємо уточнену інформацію щодо нічного обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки. На 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів. На жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу…», – написав він.

Нагадаємо, раніше йшлося про 9 загиблих.

За попередньою інформацією, було запущено понад 30 ракет із російського Саратова. Спрацювала система протиповітряної оборони, певну кількість ракет було збито.

Як повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, наші війська наносили нічні удари по противнику – артилерійські і авіаційні. Противник вдався до ударів у відповідь, зокрема у районі Львівщини. Стратегічні російські літаки, за попередніми даними, нанесли з акваторії Чорного моря удар крилатими ракетами.

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