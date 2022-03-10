Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці

Колони нааразі прямують маршрутом коридору, через місто Ромни

У місті Тростянець, що на Сумщині, 10 березня окупанти обстріляли евакуаційну колону. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Тростянецька колона виїхала з міста об 11 годині. Росіяни спочатку не дозволили рухатись колоні через центр міста, відкрили вогонь у повітря. Постраждалих немає.

«Довелося оперативно узгоджувати інший маршрут у межах самого міста Тростянець. У тростянецькій колоні виїхало більше сотні приватних автомобілів. Наразі колони прямують маршрутом коридору, через місто Ромни», – розповів Живицький.

Напередодні росіяни обстріляли завод у Тростянці. Загинула дитина. Згодом стало відомо, що внаслідок артобстрілу загинули троє людей.

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