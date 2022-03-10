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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці

    Суми. Евакуація &laquo;зеленим коридором&raquo;. Черга до автобусів. 10 березня 2022 - Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці

    Суми. Евакуація «зеленим коридором». Черга до автобусів. 10 березня 2022

    фото Дмитра Живицького

    Колони нааразі прямують маршрутом коридору, через місто Ромни

    У місті Тростянець, що на Сумщині, 10 березня окупанти обстріляли евакуаційну колону. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

    Тростянецька колона виїхала з міста об 11 годині. Росіяни спочатку не дозволили рухатись колоні через центр міста, відкрили вогонь у повітря. Постраждалих немає.

    «Довелося оперативно узгоджувати інший маршрут у межах самого міста Тростянець. У тростянецькій колоні виїхало більше сотні приватних автомобілів. Наразі колони прямують маршрутом коридору, через місто Ромни», – розповів Живицький.

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    Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці
    Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці
    Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці
    Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці
    Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці
    Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці
    Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці
    Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці
    Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці
    Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці

    Напередодні росіяни обстріляли завод у Тростянці. Загинула дитина. Згодом стало відомо, що внаслідок артобстрілу загинули троє людей.

    10 березні російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму.

    СБУ попереджає, що російські загарбники можуть підірвати склади аміаку на Харківщині.

    Теги: Росія окупанти війна обстріл Сумщина українці Україна біженці евакуація
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    Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці