«Сигнал для НАТО». У МВС пояснили, для чого рашисти обстріляли Яворівський полігон

Вчора була заява Путіна про те, що РФ буде нищити всі ланцюжки передачі зброї із Заходу на територію України. В даному випадку – це один з таких сигналів.

«Ми входимо в достатньо довгу стадію війни»

Обстріл російськими військовими Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині – це сигнал для НАТО та спроба знищення ланцюжка передачі зброї з Євросоюзу в Україну. Таку думку в ефірі телемарафону висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

«Це спроба сигналу для НАТО, бо вчора була заява Путіна про те, що РФ буде нищити всі ланцюжки передачі зброї із Заходу на територію України. В даному випадку – це один з таких сигналів. Це, на жаль, наша реальність на найближчий тиждень. І до цього треба трошки спокійніше ставитися. Ми входимо в достатньо довгу стадію війни. Бліцкригу росіянам не вдалося. І в нас є два варіанти: або здаватися, або воювати. А ми воюємо, тому нам слід запастися терпінням і не вестися на деморалізацію. Попереду ще точно кілька напружених складних психологічно тижнів», – сказав Денисенко.

Радник МВС додав, що війська РФ розширюють свою географію і хочуть показати, що немає жодної точки в Україні, до якої не могли б дістатися, де можна бути спокійними, де б люди не змушені були сидіти у підвалах під час повітряної тривоги.

Як повідомлялось, під час ранкових обстрілів Міжнародного миротворчого центру на Яворівщині рашисти випустили близько 30 крилатих ракет.