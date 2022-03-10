Окупанти обстріляли та пограбували іноземного журналіста (відео)

Громадянину Швейцарії ще пощастило, що він лишився живим

Триває 15 доба відкритої війни росії проти України

Журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.

«На прохання Національної спілки журналістів записала інтерв'ю з журналістом зі Швейцарії Гійомом Бріке, якого спочатку обстріляли, потім залякували і наприкінці ще пограбували російські військові.

Втім, Гійом їх називає не інакше як мародерами і бандитами» пише журналістка.

Чоловік розповів, що він рухався в сторону Миколаєва, коли його машину обстріляли.

«Я вийшов з машини і сказав, що я журналіст. Мене оточили солдати російської армії» розповів швейцарець. Далі, у нього одразу забрали всі гроші. Після цього окупанти забрали всі цінні речі з машини і дали чоловіку три хвилини, аби втекти. Інакше, пообіцяли його вбити.

Гійом Бріке неодноразово бував до цього в Україні, відвідував Донбас та Чорнобильську зону.

Відео має англомовні та україномовні субтитри:

Нагадаємо, у місті Тростянець, що на Сумщині, 10 березня окупанти обстріляли евакуаційну колону. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Тростянецька колона виїхала з міста об 11 годині. Росіяни спочатку не дозволили рухатись колоні через центр міста, відкрили вогонь у повітря. Постраждалих немає.