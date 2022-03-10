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    Окупанти обстріляли та пограбували іноземного журналіста (відео)

    Громадянину Швейцарії ще пощастило, що він лишився живим - Окупанти обстріляли та пограбували іноземного журналіста (відео)
    Громадянину Швейцарії ще пощастило, що він лишився живим
    скріншот з відео

    Триває 15 доба відкритої війни росії проти України

    Журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.

    «На прохання Національної спілки журналістів записала інтерв'ю з журналістом зі Швейцарії Гійомом Бріке, якого спочатку обстріляли, потім залякували і наприкінці ще пограбували російські військові.

    Втім, Гійом їх називає не інакше як мародерами і бандитами» пише журналістка.

    Чоловік розповів, що він рухався в сторону Миколаєва, коли його машину обстріляли.

    «Я вийшов з машини і сказав, що я журналіст. Мене оточили солдати російської армії» розповів швейцарець. Далі, у нього одразу забрали всі гроші. Після цього окупанти забрали всі цінні речі з машини і дали чоловіку три хвилини, аби втекти. Інакше, пообіцяли його вбити.

    Гійом Бріке неодноразово бував до цього в Україні, відвідував Донбас та Чорнобильську зону.

    Відео має англомовні та україномовні субтитри:

    Нагадаємо, у місті Тростянець, що на Сумщині, 10 березня окупанти обстріляли евакуаційну колону. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

    Тростянецька колона виїхала з міста об 11 годині. Росіяни спочатку не дозволили рухатись колоні через центр міста, відкрили вогонь у повітря. Постраждалих немає.

    Теги: окупанти війна журналіст #stoprussia
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    Окупанти обстріляли та пограбували іноземного журналіста (відео)