У Ірпені російські окупанти розстріляли журналістів New York Times

Унаслідок обстрілу загинув 51-річний відеограф

Російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли кореспондента американського газети New York Times. Ще один журналіст поранений. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Унаслідок обстрілу загинув 51-річний кореспондент. Як свідчать фото – американський відеограф Брент Ренауд.

Ще один журналіст дістав поранення. Його намагаються вивести з зони бойових дій.

«Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора», – написав Нєбитов.

Раніше журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.

Нагадаємо, у місті Тростянець, що на Сумщині, 10 березня окупанти обстріляли евакуаційну колону. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Тростянецька колона виїхала з міста об 11 годині. Росіяни спочатку не дозволили рухатись колоні через центр міста, відкрили вогонь у повітря. Постраждалих немає.