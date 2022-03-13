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    Події в Україні

    У Ірпені російські окупанти розстріляли журналістів New York Times

    Американський журналіст загинув унаслідок обстрілу - У Ірпені російські окупанти розстріляли журналістів New York Times
    Американський журналіст загинув унаслідок обстрілу
    фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Унаслідок обстрілу загинув 51-річний відеограф

    Російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли кореспондента американського газети New York Times. Ще один журналіст поранений. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

    Унаслідок обстрілу загинув 51-річний кореспондент. Як свідчать фото – американський відеограф Брент Ренауд.

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    У Ірпені російські окупанти розстріляли журналістів New York Times
    У Ірпені російські окупанти розстріляли журналістів New York Times

    Ще один журналіст дістав поранення. Його намагаються вивести з зони бойових дій.

    «Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора», – написав Нєбитов.

    Раніше журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.

    Нагадаємо, у місті Тростянець, що на Сумщині, 10 березня окупанти обстріляли евакуаційну колону. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

    Тростянецька колона виїхала з міста об 11 годині. Росіяни спочатку не дозволили рухатись колоні через центр міста, відкрили вогонь у повітря. Постраждалих немає.

    Теги: окупанти США журналіст
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    У Ірпені російські окупанти розстріляли журналістів New York Times