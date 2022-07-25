Порошенко передав відомому блогеру партію дронів на фронт (відео)

Фонд Порошенка подвоїв кошти, які люди збирали на техніку для 103-ї бригади

Блогер Богдан Процишин, який у складі 103-ї бригади зараз воює в східних регіонах України, повідомив, що завдяки спільним зусиллям небайдужих громадян, їх бригада отримала нові дрони.

«Ми з вами це зробили! Чотири нових дрони вже на позиціях та допомагають нашому батальйону у справі демілітаризації денацифікаторів, за що окрема подяка ГО Справа Громад та Фонду Порошенка», – розповів Процишин.

За словами чоловіка, люди назбирали 120 тисяч гривень на купівлю дронів, а Фонд Порошенка подвоїв цю суму.

Нагадаємо, у співпраці з волонтерами ГО «Справа Громад» та ГО «Res_Publika. Брати По Зброї» Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.

Нещодавно з Естонії до України відправили також 350 безпілотників Autel, куплених спільно волонтерами та Фондом Порошенка для української армії.

Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму. «Для того, щоб допомогти українським Збройним силам спільно – ми і ви – робимо цей важливий крок», – говорить Петро Порошенко.

ГО «Справа Громад» оголосила збір коштів на бронемашини, який триває на платформі організації.