Порошенко показав вантаж, який везе з Естонії (фото, відео)

«Сьогодні в Естонії неймовірна підтримка України, яку ми відчули»

350 безпілотників Autel отримають підрозділи ЗСУ – про це повідомив Петро Порошенко, який зараз перебуває в Естонії. Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+.

«Сьогодні в Україну відправляються ці дрони, які так потрібні нашим військовим. Ці дрони оснащені термокамерою, можуть працювати вдень і вночі. У кожній роті Збройних сил України, яка отримає цей дрон, він буде коригувати вогонь артилерії. Артилерійські снаряди будуть знищувати цю нечисть, яка прийшла на нашу землю», – говорить Порошенко.

Безпілотники – це справжні «очі» для військових, які дозволяють проводити розвідку, контролювати роботу мінометного взводу батальйону і знищувати ворогів із більшою ефективністю. Порошенко подякував уряду Естонії за сприяння у підготовці цього контракту.

«Сьогодні в Естонії неймовірна підтримка України, яку ми відчули. Ти йдеш по вулиці – з тобою вітаються «Слава Україні!», – розповідає Порошенко.

«Сьогодні ці пташки полетять до України і будуть тими янголами-охоронцями, які будуть захищати як військовослужбовців, так і мирне населення», – зазначає Марина Порошенко.

«Події, які відбулися у Вінниці, де загинуло двадцять невинних людей, в тому числі і троє дітей – і це поки що не знайшли всіх. І велика кількість – більше 50 поранених… Ми передавимо просто цю нечисть, яка прийшла на нашу землю. Отримавши координати з цих дронів, наша артилерія буде гнати росіян з нашої української землі», – наголошує п’ятий Президент.

Разом з безпілотником бійцям передають оберіги. Ляльки-янголи створені руками українок, яких прихистила від війни дружня Естонія.

«Від імені усіх жінок, які зараз вимушені перебувати саме тут, хочу передати нашим військовим ось таких янголів – це мотанки, які вони робили своїми руками. Щоб оберегом охороняли наших військових. «З любов’ю і вдячністю» написано від руки. Зігрівало їм душу. І ми всі разом віримо в перемогу. Україна переможе, Україна понад усе», – говорить активістка Асоціації українських організацій в Естонії Катерина Кириченко.

Порошенко, який нещодавно побував на південному фронті і поспілкувався з військовими, неодноразово зазначав: нинішня війна – це війна дронів та артилерії. «Це не просто піхота із стрілецькою зброєю. 90% наших втрат – від артилерії. Тому ми знайшли і купили дрони, новітні системи, які дозволять краще координувати артилерію», – пояснює Петро Порошенко.

У співпраці з волонтерами ГО «Справа Громад» та ГО «Res_Publika. Брати По Зброї» Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.

Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму. «Для того, щоб допомогти українським Збройним силам спільно – ми і ви – робимо цей важливий крок», – говорить Петро Порошенко.

4 липня Петро Порошенко повідомив про те, що партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам – сказав Порошенко, який побував на підприємстві в Італії і показав ці машини. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

ГО «Справа Громад» оголосила збір коштів на бронемашини, який триває на платформі організації.