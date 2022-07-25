ЗСУ ліквідували ще 180 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку
Збройні сили України протягом доби ліквідували 180 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 39700 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 липня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 39700 (+180) осіб ліквідовано;
- танків – 1730 (+8) од;
- бойових броньованих машин – 3950 (+8) од;
- артилерійських систем – 876 (+7) од,;
- РСЗВ – 257 (+2) од;
- засоби ППО – 116 (+3) од;
- літаків – 222 (+1) од;
- гелікоптерів – 188 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 (+5) од;
- крилаті ракети – 174 (+4) од;
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2832 (+9) од;
- спеціальна техніка – 73 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.
Детальніше про ситуацію в регіонах станом на 25 липня читайте тут.