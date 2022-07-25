ЗСУ ліквідували ще 180 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку

Збройні сили України протягом доби ліквідували 180 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 39700 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 липня орієнтовно склали:

особового складу – близько 39700 (+180) осіб ліквідовано;

танків – 1730 (+8) од;

бойових броньованих машин – 3950 (+8) од;

артилерійських систем – 876 (+7) од,;

РСЗВ – 257 (+2) од;

засоби ППО – 116 (+3) од;

літаків – 222 (+1) од;

гелікоптерів – 188 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 (+5) од;

крилаті ракети – 174 (+4) од;

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2832 (+9) од;

спеціальна техніка – 73 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

Детальніше про ситуацію в регіонах станом на 25 липня читайте тут.

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