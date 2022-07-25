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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували ще 180 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога

    Українські бійці знищили вже&nbsp;3950 бойових броньованих машин окупантів - ЗСУ ліквідували ще 180 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога
    Українські бійці знищили вже 3950 бойових броньованих машин окупантів
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку

    Збройні сили України протягом доби ліквідували 180 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 39700 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 липня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 39700 (+180) осіб ліквідовано;
    • танків – 1730 (+8) од;
    • бойових броньованих машин – 3950 (+8) од;
    • артилерійських систем – 876 (+7) од,;
    • РСЗВ – 257 (+2) од;
    • засоби ППО – 116 (+3) од;
    • літаків – 222 (+1) од;
    • гелікоптерів – 188 (+0) од;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 (+5) од;
    • крилаті ракети – 174 (+4) од;
    • кораблі /катери – 15 (+0) од;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2832 (+9) од;
    • спеціальна техніка – 73 (+0).

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    Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

    Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

    Детальніше про ситуацію в регіонах станом на 25 липня читайте тут.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували ще 180 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога