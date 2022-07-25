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    Думки вголос

    Обстріл Одеси. У чому логіка Путіна

    • Вадим Денисенко

      Директор Українського інституту майбутнього

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    У переговорному арсеналі Путіна є лише один інструмент: підняття ставок - Обстріл Одеси. У чому логіка Путіна
    У переговорному арсеналі Путіна є лише один інструмент: підняття ставок
    фото з відкритих джерел

    Навіщо Росія обстріляла Одесу і чому нам не потрібно виходити з зернової угоди

    Днями, я писав, що Путін увійшов в угоду по зерну для того, щоб показати всім, що з ним ще можна домовлятися (при чому, як заходу, так і сходу).

    Удар по Одеському порту – це не вихід з цієї угоди і навіть не заперечення того, що з ним можна домовлятися. Удар по Одесі – демонстрація всьому світу однієї речі: «Ви змушені будете зі мною домовлятися і коли ви почнете зі мною розмовляти по-серйозному, я вже тоді прийму рішення про дотримання слова».

    Удар по Одесі – це всього лише елемент «примушування до переговорів». Я неодноразово говорив, що в переговорному арсеналі Путіна є лише один інструмент: підняття ставок. Він не хоче і не вміє вести справи поза межами цього інструменту. І тому, він саме так і робить зараз.

    Як на це реагувати?

    1. Гарячі голови вже говорять, що потрібно вийти з зернової угоди. Це помилка. Нам потрібно змусити світ зрозуміти, що це Путін зриває цю угоду. Це неймовірно складна робота, але її потрібно вести і це шанс пробити інформаційну блокаду в Індії, Китаї та на близькому Сході.
    2. Ні в якому разі не допустити зараз початку великих переговорів Заходу з Путіним (зверніть увагу, що про ці переговори почав голосно говорити Орбан і, я думаю, зараз з‘явиться ряд інших «адвокатів диявола».
    3. Ми маємо розуміти: переговори для Путіна це не про передишку на фронті – це спроба розколоти відносно монолітний Захід. Він не виконав жодного з планів: не вийшов на кордони Донеччини, не захопив Одесу і т.д. Нинішня «переговорна сверблячка» Путіна – це виключно спроба розколу Заходу.
    4. Вірогідність розблокування наших портів дуже мала: продовольча криза Африки може спричинити міграційну кризу в ЄС і це головний інструмент тиску Путіна на Європу (не енергетика, а міграція є ключовою кризою для ЄС). Тому він і надалі буде зривати цю угоду, мінімізовуючи або, зводячи до нуля, морські перевезення.

    На жаль, війна буде тривати надалі і буде тривати довго. Ми вже пропустили це літо, не зробивши нічого, для побудови сухих портів на Західному кордоні. Зараз важливо не упустити той шанс, який дав нам Путін, обстрілявши Одеський порт. Як мінімум, для інформаційної війни.

    Читайте також: Ставка на голодомор. Що стоїть за блокадою зернового експорту України?

    Джерело: блог Вадима Денисенка

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    Теги: росія окупанти Одеса війна путін обстріл Україна порт окупація #stoprussia
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    Обстріл Одеси. У чому логіка Путіна