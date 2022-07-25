Брінк розповіла, якою буде відповідь США на спроби Росії анексувати нові території

США продовжать накладати санкції проти проксі-посадовців, призначених Росією на окупованих територіях

Надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що США уважно стежать за спробами Росії анексувати окуповані під час повномасштабного вторгнення українські території та готові надати відповідь. Про це дипломатка сказала у інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Це те, на що ми вважаємо, необхідно давати відповідь. Це обурливо, що Росія намагається анексувати територію України. Але це не несподівано. Ми бачили, як це було у Криму в 2014 році. І здається, вони використовують ту ж методичку. Ми бачимо, що в Херсоні та інших частинах України, які зараз окуповані Росією, намагаються видавати паспорти, вимагати російську мову в школах та адміністраціях, встановлювати проксі-лідерів у цих адміністраціях. Це обурливо, і не відповідає міжнародному праву. Тож наша позиція полягає в тому, щоб водночас привертати увагу до цього і переконатися в тому, що наші партнери і союзники про це знають, а потім вжити кроків, якщо Росія все ж вирішить це зробити», – сказала Брінк.

За словами дипломатки, США продовжать накладати санкції проти проксі-посадовців і вживати інших заходів, які в майбутньому не дозволять коли-небудь визнати подібну анексію.

«Ми привертаємо увагу до цих дій ще до того, як вони стаються. Тому що вони вже відбувалися у минулому. І ми бачимо, до чого йде. Тож коли ми обговорюємо це публічно, ми сподіваємось залучити наших союзників і партнерів до підняття ціни, і кажемо Росії, яку ціну вона заплатить, якщо вони продовжать йти шляхом спроб анексувати території України», – зазначила посол США.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Лавров заявив що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі «Л/ДНР». Цілями РФ тепер стали Херсонська область та Запорізька область також.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що у тимчасово окупованому Херсоні росіяни готуються до проведення «референдуму» та посилюють пропаганду.

За даними розвідки, «референдуми» на окупованих територіях можуть відбутися 11 вересня – це єдиний день голосування у Росії.

Центральна виборча комісія України закликала жителів окупованих територій не брати участі у організованих Росією псевдореферендумах.

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