Порошенко привіз пікап та електрообладнання у 46-ту бригаду

«На бахмутському напрямку конче потрібні такі машини»

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав пікап, генератор та зарядну станцію лідеру ГО «Брати по Зброї», депутату Київради Олександру Погребиському, який зараз у складі 46-ї бригади воює під Бахмутом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми вручаємо його підготовленим, готовим до виконання бойових завдань. Важко собі уявити більш надійні руки, в які можна вручити цей бойовий автомобіль», – говорить Петро Порошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олександр Погребиський одразу ж тестує автівку: «З півоберта завелася. Це дуже важлива історія, дозволяє мобільно підвозити боєприпаси підрозділам безпосередньо на лініях, там, де ведуться бої, вивозити поранених. Так само зарядна станція – той елемент, який дозволяє автономно в бою на рівні командира роти і командира батальйону мати зв’язок, мати Старлінк, щоб він працював. Це дуже важлива історія, так що дуже вам дякую. А на бахмутському напрямку це зараз дуже потрібно», – говорить боєць.

«Наш Олександр Погребиський бореться проти російського ворога вже не перший рік. Він навалював окупантам ще до того, як це стало мейнстрімом. З 2015 року Саша був на найгарячіших напрямках. Сьогодні він знову там, де пекло, де горить під ногами земля і палає небо», – нагадав Петро Порошенко у Facebook.

«На бахмутському напрямку конче потрібні такі машини, бо це – мобільність наших хлопців, а ще підвезення боєприпасів, порятунок поранених. Чи залишить Саша якісь шанси ворогам? Ні! Можете не сумніватись. Вони втікатимуть донецькими степами, як втікали херсонськими полями», – переконаний п’ятий президент.

Нагадаємо, Петро Порошенко привіз у Миколаїв мобільну котельню. Як пояснює міський голова Олександр Сєнкевич, такий подарунок до Дня святого Миколая насправді вкрай важливий для містян.