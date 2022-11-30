Росія оголосила в розшук адвоката Порошенка

25 листопада Іллю Новікова внесли до Реєстру фізичних осіб-іноземних агентів

Адвоката та колишнього гравця «Що? Де? Коли? Іллю Новікова оголосили у розшук у Росії. Відповідна інформація з'явилась у базі даних МВС Росії.

Новікова «розшукують за статтею Кримінального кодексу». Про яку статтю йде мова, не уточнюється.

Новіков захищав українських моряків після інциденту в Керченській протоці, військовослужбовця ЗСУ Надію Савченко, чеченського правозахисника Оюба Тітієва, центр «Меморіал», «Фонд боротьби з корупцією». У 2019 році Новіков став захисником 5-го президента України Петра Порошенка.

25 листопада його внесли до Реєстру фізичних осіб-іноземних агентів.

З 2002 року грав у гру «Що? Де? Коли?». З 2021 року живе у Києві, після початку вторгнення Росії в Україну записався у територіальну оборону.

Раніше Володимир Зеленський розповів, чи використає Путін ядерну зброю в Україні.

Нагадаємо, триває 280 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на Бахмутському напрямку продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.