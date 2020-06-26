Посадовці Морської пошуково-рятувальної служби погоріли на корупції



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Посадовцям Морської пошуково-рятувальної служби повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем Фото ілюстративне

Посадовці взяли в оренду автівки Volkswagen, яка коштувала більше, ніж вартість самих авто

25 червня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили директору казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» (далі — КП «МПРС») та його заступнику про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. Дії обох посадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідство встановило, що у 2017 році підозрювані з численними порушеннями законодавства закупили автівки Volkswagen у заздалегідь визначеного приватного підприємства на умовах оперативного лізингу. За договором, КП «МПРС» мало сплатити впродовж трьох років понад 16,3 млн грн за користування сімома автомобілями, ринкова вартість яких становила близько 9,7 млн грн, і після того повернути їх приватній компанії. Таким чином КП мало сплатити за оренду автомобілів більше, ніж могло коштувати придбання їх у власність.

Уже в перший рік користування КП «МПРС» сплатило за автівки 7,6 млн грн (фактично 78% від ринкової вартості).

За результатами проведення активних слідчих дій із боку детективів Національного бюро влітку 2018 року за місцем проживання причетних фізичних і юридичних осіб приватне підприємство віддало шість автівок у безоплатну власність КП «МПРС».

Про встановлені факти Національне бюро поінформувало Антимонопольний комітет України, який провів власне розслідування і встановив факт змови учасників відкритих торгів, організованих КП «МПРС». В результаті, компанію-переможницю тендеру з постачання автівок АМКУ оштрафував на 204 тис. грн. І на таку ж суму – другого учасника торгів, який діяв із переможцем у змові.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють із лютого 2017 року.

Нагадаємо, 25 червня 2020 року детективи НАБУ спільно з ГУ БКОЗ та УСБУ в одній із областей за процесуального керівництва САП викрили голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА «на гарячому».