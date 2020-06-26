НАБУ «накрило» голову ОДА, який погорів на хабарі у 1,8 млн грн



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СБУ і НАБУ викрили керівника однієї з обласних адміністрацій на хабарі 1,8 млн грн

Перший транш у 100 тис. грн посадовці ОДА отримали в червні 2020 року

25 червня 2020 року детективи НАБУ спільно з ГУ БКОЗ та УСБУ в одній із областей за процесуального керівництва САП викрили голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА «на гарячому».

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності. За умовами «пропозиції», кошти мали передаватися траншами.

Перший транш у 100 тис. грн посадовці ОДА отримали в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Під час передачі другого – у 250 тис. грн — їх викрито на гарячому.

Голову ОДА та його пособника, посадовця цієї ж ОДА, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину.

НАБУ не повідомляє прізвище затриманого голови ОДА.

Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко повідомив, що на хабарі у 1,8 млн грн затримали Андрія Балоня, якого сьогодні звільнив Кабмін.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський призначив Балоня на посаду голови Кіровоградської ОДА у жовтні 2019 року. До цього Балонь був заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Також нагадаємо, що 19 червня президент Володимир Зеленський призначив колишнього керівника Державного управління справами Сергія Борзова головою Вінницької обласної державної адміністрації.

А 18 червня Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.