СБУ просить залишити їй інструменти для протидії корупції, яка є елементом гібридної війни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Однією із загроз нацбезпеці є корупція, – СБУ

«Корупція – це одна із загроз нацбезпеці та елемент гібридної війни проти України», – Сергій Пунь

Після реформи Служба безпеки України має зберегти дієві інструменти для протидії корупції, яка часто використовується як елемент гібридної війни проти України. Таку думку висловив заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь у своїй статті для ЗМІ, повідомляє пресслужба СБУ.

«Корупція – це, зокрема, одна із загроз національній безпеці та елемент гібридної війни проти України. Адже російські спецслужби (і не лише вони) цілком здатні використовувати корупційні інструменти у своїх цілях», – підкреслив Сергій Пунь.

Він навів приклад, коли з боку РФ були активні спроби реалізувати проєкт «м’якої федералізації» в Україні. У межах цього проєкту планувалося підкуповувати депутатів місцевих рад для прийняття рішень про економічну автономію територій.

За словами Пуня, протидія таким проявам має носити комплексний характер, а СБУ – застосовувати методи спецслужб: «Така робота дуже глибока й тонка. І це, однозначно, парафія Служби безпеки. Бо на перший план виходить, власне, не стільки корупційне правопорушення, як розвідувально-підривна діяльність». Тож, на переконання Сергія Пуня, розслідуванням корупційних злочинів, дійсно, повинні займатися антикорупційні органи, але ті питання, що стосуються державної безпеки, слід залишити у компетенції Служби. При цьому має існувати конструктивна кооперація між СБУ та антикорупційними органами.

Зазначимо, проєкт закону «Про Службу безпеки України» подано Президентом до парламенту 10 березня. Він містить системні нововведення, які дозволять українській спецслужбі перейти на якісно інший рівень у своїй діяльності. У травні Верховна Рада розглянула проєкт закону і направила на повторне перше читання у комітетах. Наразі робота над текстом проєкту триває на базі профільного комітету ВР із залученням експертних представників міжнародних партнерів та громадського сектору.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України у Києві викрили генерального директора одного з державних підприємств концерну «Укроборонпром», який залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого сплив.