Посол Ізраїлю відреагував на пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту



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Дипломат закликав українських правоохоронців притягнути винних до відповідальності

Це антисемітський злочин на ґрунті ненависті - Йоель Ліон

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон відреагував на осквернення пам'ятника жертвам Голокосту в Миколаївській області, закликавши владу країни притягнути винних до відповідальності.

Про це дипломат написав у Twitter ввечері в неділю, 15 вересня.

«Це антисемітський злочин на ґрунті ненависті, без сумніву, я закликаю український уряд рішуче засудити цей злочин і негайно притягнути винних до відповідальності», - написав він.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця закликав поліцію розслідувати осквернення пам'ятника.

«Антисемітський акт вандалізму з використанням символів нацистів повинен розслідуватися поліцією, а підозрювані виявитися в суді. Євреї - це історія і сьогодення України, тому цей злочин проти України її ворогів. Антисемітизм: ідеологія російської імперії і СРСР», - написав Кислиця в Twitter.

Після цього посол Ізраїлю подякував українському дипломату за «рішуче засудження».

Як повідомлялося, поліція шукає вандалів, які пошкодили пам’ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині.

Нагадаємо, вандали осквернили пам'ятник євреям, який встановлений на місці масового вбивства у селі Богданівка в Миколаївській області.

Невідомі намалювали на пам'ятнику свастику і розмістили записку з погрозами, адресовану президенту Володимиру Зеленському, колишньому міністру транспорту Євгену Червоненку, а також директору Українського єврейського комітету.

Раніше в Миколаївській області недалеко від селища Врадіївка невідомі надряпали нацистську символіку на пам'ятнику жертвам Голокосту.