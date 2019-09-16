У Миколаївській області вандали осквернили пам'ятник убитим євреям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сама записка, крім погроз, містить заклик не продавати землю в Україні

Невідомі намалювали на пам'ятнику свастику і розмістили записку з погрозами, адресовану президенту Володимиру Зеленському

Вандали осквернили пам'ятник євреям, який встановлений на місці масового вбивства у селі Богданівка в Миколаївській області.

Про це у Facebook повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

На фото видно, що невідомі намалювали на пам'ятнику свастику і розмістили записку з погрозами, адресовану президенту Володимиру Зеленському, колишньому міністру транспорту Євгену Червоненку, а також директору Українського єврейського комітету.

Сама записка, крім погроз, містить заклик не продавати землю у країні, тому що такий крок «швидко призведе до голокосту».

Раніше у Рівному невідомі зловмисники облили рідиною червоного кольору, схожою на сік, портрети загиблих Героїв АТО.