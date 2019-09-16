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    Події в Україні

    У Миколаївській області вандали осквернили пам'ятник убитим євреям

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    Сама записка, крім погроз, містить заклик не продавати землю в Україні - У Миколаївській області вандали осквернили пам'ятник убитим євреям
    Сама записка, крім погроз, містить заклик не продавати землю в Україні

    Невідомі намалювали на пам'ятнику свастику і розмістили записку з погрозами, адресовану президенту Володимиру Зеленському

    Вандали осквернили пам'ятник євреям, який встановлений на місці масового вбивства у селі Богданівка в Миколаївській області.

    Про це у Facebook повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

    На фото видно, що невідомі намалювали на пам'ятнику свастику і розмістили записку з погрозами, адресовану президенту Володимиру Зеленському, колишньому міністру транспорту Євгену Червоненку, а також директору Українського єврейського комітету.

    Сама записка, крім погроз, містить заклик не продавати землю у країні, тому що такий крок «швидко призведе до голокосту».

    Раніше у Рівному невідомі зловмисники облили рідиною червоного кольору, схожою на сік, портрети загиблих Героїв АТО.

    кримінал земля вандалізм Миколаївщина Володимир Зеленський президент
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