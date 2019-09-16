Поліція шукає вандалів, які пошкодили пам’ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині



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Вандали осквернили пам'ятник євреям, який встановлений на місці масового вбивства у селі Богданівка Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Невідомі намалювали на пам'ятнику свастику і залишили записку з погрозами

Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту у Доманівському районі Миколаївщини.

Про це 16 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що у неділю, 15 вересня, до поліції Доманівського району надійшло повідомлення від місцевих мешканців про пошкодження пам’ятного знаку жертвам Голокосту у с. Богданівка.

Слідчими було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (Осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни), що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

А також за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), що карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Поліція звернулася до громадян, які володіють інформацією, яка допоможе у розкритті злочину, із проханням повідомляти до Доманівського відділення Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за телефоном (095) 040 20 77, або 102.

Раніше повідомлялося, що вандали осквернили пам'ятник євреям, який встановлений на місці масового вбивства у селі Богданівка в Миколаївській області.

Невідомі намалювали на пам'ятнику свастику і розмістили записку з погрозами, адресовану президенту Володимиру Зеленському, колишньому міністру транспорту Євгену Червоненку, а також директору Українського єврейського комітету.