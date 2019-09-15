На Миколаївщині поховали загиблого під Павлополем морпіха



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Прощання із Миколою Обуховським відбулося у селищі Луч

32-річний морський піхотинець Микола Обуховський загинув 11 вересня під час обстрілу поблизу Павлополя

Морського піхотинця Миколу Обуховського, який загинув на Донеччині, поховали у Миколаївській області.

Про це повідомляє «5 канал».

«32-річний морський піхотинець Микола Обуховський загинув 11 вересня під час обстрілу поблизу Павлополя. Разом із ним загинув і 21-річний матрос Олександр Лінчевський із Черкащини. Обидва армійці служили в 36-ій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського», - йдеться у повідомленні.

Прощання відбулося у селищі Луч, Вітовського району.

До слова, в районі Станиці Луганської продовжується відновлення мосту через р. Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.

Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.