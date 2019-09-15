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    Суспільство

    На Миколаївщині поховали загиблого під Павлополем морпіха

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    <p>Прощання із Миколою Обуховським відбулося у селищі Луч</p> - На Миколаївщині поховали загиблого під Павлополем морпіха

    Прощання із Миколою Обуховським відбулося у селищі Луч

    32-річний морський піхотинець Микола Обуховський загинув 11 вересня під час обстрілу поблизу Павлополя

    Морського піхотинця Миколу Обуховського, який загинув на Донеччині, поховали у Миколаївській області.

    Про це повідомляє «5 канал».

    «32-річний морський піхотинець Микола Обуховський загинув 11 вересня під час обстрілу поблизу Павлополя. Разом із ним загинув і 21-річний матрос Олександр Лінчевський із Черкащини. Обидва армійці служили в 36-ій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського», - йдеться у повідомленні.

    Прощання відбулося у селищі Луч, Вітовського району.

    До слова, в районі Станиці Луганської продовжується відновлення мосту через р. Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.

    Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.

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