На Миколаївщині поховали загиблого під Павлополем морпіха
Прощання із Миколою Обуховським відбулося у селищі Луч
32-річний морський піхотинець Микола Обуховський загинув 11 вересня під час обстрілу поблизу Павлополя
Морського піхотинця Миколу Обуховського, який загинув на Донеччині, поховали у Миколаївській області.
Про це повідомляє «5 канал».
«32-річний морський піхотинець Микола Обуховський загинув 11 вересня під час обстрілу поблизу Павлополя. Разом із ним загинув і 21-річний матрос Олександр Лінчевський із Черкащини. Обидва армійці служили в 36-ій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського», - йдеться у повідомленні.
Прощання відбулося у селищі Луч, Вітовського району.
До слова, в районі Станиці Луганської продовжується відновлення мосту через р. Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.
Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.