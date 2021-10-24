Потік людей через КПВВ «Станиця» за тиждень скоротився вдвічі

Українська влада забезпечила щоденну роботу усіх КПВВ на лінії розмежування з 08.00 до 16.00

Окупаційна адміністрація суттєво лімітує пасажиропотік

Унаслідок блокування окупантами потік осіб, які перетнули лінію розмежування гуманітарним коридором через КПВВ «Станиця Луганська», за тиждень скоротився майже вдвічі. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Окупаційна адміністрація суттєво лімітує пасажиропотік, особливо в бік контрольованої українською владою території. За тиждень через цей дорожній коридор пройшло майже 3 тисячі осіб, у той час, як за попередній тиждень – майже 6 тисяч осіб. Від минулої суботи через «Станицю Луганську» на тимчасово окуповану територію України пройшли 2 330 осіб, а на контрольовану територію – 633 особи», – йдеться у повідомленні

Як відомо, українська влада забезпечила щоденну роботу усіх КПВВ на лінії розмежування з 08.00 до 16.00. Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України. »Станиця Луганська» – єдиний із семи відкритих КПВВ, навпроти якого окупанти щоденно пропускають людей.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» бойовики розблоковували рух у понеділок та п’ятницю. Лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 418 осіб та 83 транспортних засоби на тимчасово окуповану частину Донеччини. Водночас 315 осіб та 66 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Також через КПВВ «Новотроїцьке» за тиждень проїхали вісім вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено понад 91 тонну продуктових наборів та медичного обладнання.

На КПВВ діють карантинні обмеження. Так, громадяни України, які підлягають самоізоляції, переходячи на контрольовану українською владою територію, зобов’язані встановити та активувати додаток «Вдома». У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування, окрім цього, необхідно мати й поліс страхування.

Нагадаємо, 19 жовтня контрольний пункт в’їзду-виїзду «Чаплинка» (КПВВ «Чаплинка») на адміністративному кордоні з окупованим Кримом припинив роботу.

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