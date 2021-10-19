Кількість пунктів пропуску на кордоні з Кримом скоротили до двох

КПВВ «Чаплинка» на адміністративному кордоні з Кримом припинив роботу

КПВВ «Чаплинка» припинив роботу після тривалого ремонту

Контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чаплинка» (КПВВ «Чаплинка») на адміністративному кордоні з окупованим Кримом припинив роботу. Про це повідомила пресслужба Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби.

Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду «Чаплинка» розташований на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованим Росією Кримом.

Рішення про припинення функціонування контрольного пункту ухвалила Херсонська обласна державна адміністрація.

З 19 жовтня КПВВ «Чаплинка» на адміністративному кордоні з Кримом припинив пропускати осіб і транспортні засоби.

Так, кількість пунктів пропуску на кордоні з Кримом скоротилася до двох. Перетнути кордон можна буде у КПВВ «Каланчак» і КПВВ «Чонгар», які продовжують функціонувати.

Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що інфраструктура контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі готова з обох сторін. Для відкриття пунктів треба забезпечити свободу пересування.

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