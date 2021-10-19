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    Кількість пунктів пропуску на кордоні з Кримом скоротили до двох

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    КПВВ &laquo;Чаплинка&raquo; на адміністративному кордоні з Кримом припинив роботу - Кількість пунктів пропуску на кордоні з Кримом скоротили до двох
    КПВВ «Чаплинка» на адміністративному кордоні з Кримом припинив роботу
    Фото: пресслужба Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби

    КПВВ «Чаплинка» припинив роботу після тривалого ремонту

    Контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чаплинка» (КПВВ «Чаплинка») на адміністративному кордоні з окупованим Кримом припинив роботу. Про це повідомила пресслужба Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби.

    Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду «Чаплинка» розташований на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованим Росією Кримом.

    Рішення про припинення функціонування контрольного пункту ухвалила Херсонська обласна державна адміністрація.

    З 19 жовтня КПВВ «Чаплинка» на адміністративному кордоні з Кримом припинив пропускати осіб і транспортні засоби.

    Так, кількість пунктів пропуску на кордоні з Кримом скоротилася до двох. Перетнути кордон можна буде у КПВВ «Каланчак» і КПВВ «Чонгар», які продовжують функціонувати.

    Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що інфраструктура контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі готова з обох сторін. Для відкриття пунктів треба забезпечити свободу пересування.

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    Теги: Крим КПВВ інфраструктура
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    Кількість пунктів пропуску на кордоні з Кримом скоротили до двох