Кількість пунктів пропуску на кордоні з Кримом скоротили до двох
КПВВ «Чаплинка» припинив роботу після тривалого ремонту
Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду «Чаплинка» розташований на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованим Росією Кримом.
Рішення про припинення функціонування контрольного пункту ухвалила Херсонська обласна державна адміністрація.
З 19 жовтня КПВВ «Чаплинка» на адміністративному кордоні з Кримом припинив пропускати осіб і транспортні засоби.
Так, кількість пунктів пропуску на кордоні з Кримом скоротилася до двох. Перетнути кордон можна буде у КПВВ «Каланчак» і КПВВ «Чонгар», які продовжують функціонувати.
Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що інфраструктура контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі готова з обох сторін. Для відкриття пунктів треба забезпечити свободу пересування.