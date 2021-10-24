У Німеччині зафіксували рекордне зростання захворюваності Covid-19

Всього за час пандемії в Німеччині зафіксували 4 452 425 випадків зараження коронавірусом

За тиждень число заражень Covid-19 склало 100 випадків на 100 тисяч осіб

Влада Німеччини розповіли про рекордне зростання захворюваності Covid-19 в країні. За минулий тиждень, з 18 по 22 жовтня, кількість зафіксованих заражень коронавірусів в Німеччині склала 100 випадків на 100 тисяч жителів. Про це повідомили в пресслужбі уряду ФРН з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

За інформацією інституту, тиждень тому було зареєстровано 67,7 випадки на 100 тисяч чоловік. У той же час за минулу добу в країні 15 145 осіб заразилися коронавірусною інфекцією.

Всього за час пандемії в Німеччині зафіксували 4 452 425 випадків зараження коронавірусом, 95 077 чоловік померли.

Раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров'я Німеччини вживе заходів, щоб ускладнити життя громадян, які відмовилися від вакцинації проти коронавірусу.

За інформацією видання Deutsche Welle, з першого листопада невакцинованим німцям перестануть відшкодовувати втрати заробітку в разі вимушеного відходу на карантин. За діючими законами, громадяни ФРН зобов'язані дотримуватися самоізоляцію в разі позитивного тестування на вірус або після повернення з країн з високим ризиком зараження. До цього вони могли вимагати повне відшкодування зарплати в перші шість тижнів карантину.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1777, медпрацівників – 438. Також за минулу добу госпіталізовано – 5362 особи, летальних випадків – 483, одужало – 8330 осіб.