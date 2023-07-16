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Повітряна тривога тривала 10 хвилин, була загроза застосування балістичного озброєння

Надія Карбунар
glavcom.ua
Повітряна тривога тривала 10 хвилин, була загроза застосування балістичного озброєння
Розпочалася тривга о 18:53
фото з відкритих джерел

У Харкові пролунали вибухи

В Україні у неділю, 16 липня, була масштабна повітряна тривога. Розпочалася вона о 18:53 та охопила східні і північні області, а також столицю.

Буквально за кілька хвилин вибухи пролунали у Харкові, про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у Чернігівській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській областях.

Зазначимо, що повітряна тривога тривала недовго – близько 10 хвилин. 

Нагадаємо, в ніч на 16 липня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. 

Раніше, ввечері 15 липня у південних, східних, центральних і низці північних областей оголошувалася повітряна тривога через зліт ворожих бомбардувальників. У цей час у Запоріжжі було чути звук вибуху.

Теги: озброєння Олег Синєгубов тривога

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