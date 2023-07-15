У Запоріжжі прогриміли вибухи

Ворог атакував місто ракетами

Пізно ввечері 15 липня у Запоріжжі чутно звук вибуху під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

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Повідомлення від видання надійшло о 22:13.

Зазначимо, що станом на момент публікації у Запорізькій області, а також у південних, східних, центральних і низці північних областей оголошено повітряну тривогу через зліт ворожих бомбардувальників. Жителям областей, де фіксується небезпека, слід перебувати в укриттях і дотримуватися інформаціної тиші.

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До слова, триває 507-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом поточної доби Росія завдала ракетно-авіаційного удару двома іранськими ударними безпілотниками Shahed та двома зенітними керованими ракетами по Україні. у результаті успішної бойової роботи сил протиповітряної оборони України знищено два ударні БпЛА. Крім того, ворог завдав 32 авіаційні удари та здійснив 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.