Повітряна тривога тривала пів години: РФ піднімала в повітря ракетоносії

Ворог знову тероризував українців ракетами

Увечері 15 липня Україною ширилася повітряна тривога. Небезпека тривала приблизно з 22:00 до 22:30. Ворог піднімав у повітря два стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Українців попереджали про можливі пуски ракет. Про це повідомляли Повітряні сили Збройних сил України.

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Небезпека фіксувалася у південних, східних, північних і центральних областях.

Жителям регіонів, де оголошувалася повітряна тривога, слід було перебувати в укриттях і дотримуватися інформаціної тиші.

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«Зафіксовано пуски ракет у напрямку Запоріжжя!», – попереджали військові.

Зазначимо, що небезпека досі зберігається у Запорізькій та Донецькій областях. Військові повідомляють про загрозу тактичної авіації на Донеччині.

Мапа тривог станом на 22:33:

Нагадаємо, пізно ввечері 15 липня у Запоріжжі було чути звук вибуху під час повітряної тривоги.

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До слова, триває 507-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом поточної доби Росія завдала ракетно-авіаційного удару двома іранськими ударними безпілотниками Shahed та двома зенітними керованими ракетами по Україні. у результаті успішної бойової роботи сил протиповітряної оборони України знищено два ударні БпЛА. Крім того, ворог завдав 32 авіаційні удари та здійснив 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.