Повітряна тривога тривала пів години: РФ піднімала в повітря ракетоносії
Ворог знову тероризував українців ракетами
Увечері 15 липня Україною ширилася повітряна тривога. Небезпека тривала приблизно з 22:00 до 22:30. Ворог піднімав у повітря два стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Українців попереджали про можливі пуски ракет. Про це повідомляли Повітряні сили Збройних сил України.
Небезпека фіксувалася у південних, східних, північних і центральних областях.
Жителям регіонів, де оголошувалася повітряна тривога, слід було перебувати в укриттях і дотримуватися інформаціної тиші.
«Зафіксовано пуски ракет у напрямку Запоріжжя!», – попереджали військові.
Зазначимо, що небезпека досі зберігається у Запорізькій та Донецькій областях. Військові повідомляють про загрозу тактичної авіації на Донеччині.
Мапа тривог станом на 22:33:
Нагадаємо, пізно ввечері 15 липня у Запоріжжі було чути звук вибуху під час повітряної тривоги.
До слова, триває 507-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом поточної доби Росія завдала ракетно-авіаційного удару двома іранськими ударними безпілотниками Shahed та двома зенітними керованими ракетами по Україні. у результаті успішної бойової роботи сил протиповітряної оборони України знищено два ударні БпЛА. Крім того, ворог завдав 32 авіаційні удари та здійснив 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
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