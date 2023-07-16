У Харкові прогриміли вибухи під час тривоги
В області триває повітряна тривога
У ніч на 16 липня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.
Про вибухи мер написав о 1:34.
Наразі про причини та наслідки вибухів невідомо.
Однак перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у Харківській області.
Зазначимо, що станом на момент публікації у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у частині Кіровоградщини триває повітряна тривога.
Нагадаємо, пізно ввечері 15 липня в Сумах пролунали звуки вибухів, коли в місті не було оголошено повітряну тривогу.
Раніше, ввечері 15 липня у південних, східних, центральних і низці північних областей оголошувалася повітряна тривога через зліт ворожих бомбардувальників. У цей час у Запоріжжі було чути звук вибуху.
Коментарі — 0