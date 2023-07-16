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У Харкові прогриміли вибухи під час тривоги

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Харкові прогриміли вибухи під час тривоги
Ворог атакував Харків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В області триває повітряна тривога

У ніч на 16 липня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Про вибухи мер написав о 1:34.

Наразі про причини та наслідки вибухів невідомо.

Однак перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у Харківській області.

Зазначимо, що станом на момент публікації у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у частині Кіровоградщини триває повітряна тривога. 

Нагадаємо, пізно ввечері 15 липня в Сумах пролунали звуки вибухів, коли в місті не було оголошено повітряну тривогу. 

Раніше, ввечері 15 липня у південних, східних, центральних і низці північних областей оголошувалася повітряна тривога через зліт ворожих бомбардувальників. У цей час у Запоріжжі було чути звук вибуху.

Теги: Харків тривога вибух

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