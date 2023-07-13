Україною шириться повітряна тривога: Росія випустила «Калібри» і дрони

Окупанти знову тероризують Україну дронами та ракетами

Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття

У ніч на 13 липня українськими областями шириться повітряна тривога. Наразі вона вже охопила низку східних, південних, центральних і північних областей. Повітряні сили Збройних сил України попередили про ракетну небезпеку.

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Загроза удару ракетами «Калібр» фіксується для Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей. На Київщині, окрім ракетної небезпеки, є загроза застосування ворогом ударних безпілотників. У Сумській, Полтавській та Чергнігівській областях тривога оголошена через атаку дронів.

Жителям областей, де фіксується небезпека, слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

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Оновлено о 0:27

Повітряні сили попередили про ракети «Калібр» у напрямку Черкаської, Вінницької та Житомирської областей.

Оновлено о 0:42

За даними військових, «Калібри» прямують на захід. Повітряна тривога охопила всі західні області.

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Мапа тривог станом на 0:42:

Нагадаємо, завершився 504-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти Укарїни. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було задіяно 15 дронів-камікадзе. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА.