Україною шириться повітряна тривога: Росія випустила «Калібри» і дрони
Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття
У ніч на 13 липня українськими областями шириться повітряна тривога. Наразі вона вже охопила низку східних, південних, центральних і північних областей. Повітряні сили Збройних сил України попередили про ракетну небезпеку.
Загроза удару ракетами «Калібр» фіксується для Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей. На Київщині, окрім ракетної небезпеки, є загроза застосування ворогом ударних безпілотників. У Сумській, Полтавській та Чергнігівській областях тривога оголошена через атаку дронів.
Жителям областей, де фіксується небезпека, слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
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Повітряні сили попередили про ракети «Калібр» у напрямку Черкаської, Вінницької та Житомирської областей.
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За даними військових, «Калібри» прямують на захід. Повітряна тривога охопила всі західні області.
Мапа тривог станом на 0:42:
Нагадаємо, завершився 504-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти Укарїни. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було задіяно 15 дронів-камікадзе. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА.
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