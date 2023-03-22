Повітряні сили обіцяють карати за інформацію про рух ракет та «шахедів»

За словами Ігната, телеграм-канали, яка інформують про конкретний рух ракет та «шахідів», потребують особливого контролю.

Росія враховує поширену інформацію при плануванні наступних ракетних атак

Повітряні сили попередили про кримінальну відповідальність адміністрації телеграм-каналів, які виставляють скриншоти і повідомляють у реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

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«Виставляти скріншоти і повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів – заборонено», – наголосив Ігнат.

За словами речника, телеграм-канали, яка інформують про конкретний рух ракет та «шахідів», потребують особливого контролю. «Йдеться не про офіційні ТГ-канали керівників, а ті, що інформують про рух ворожих ракет, «шахідів». Найближчим часом, можливо, буде ухвалено серйозні рішення, можливі і кримінальні справи, якщо буде підстава для цього. Тому що деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА і ракет, і як вони їх отримують – це ще окрема розмова. На скриншотах вказується час і місце перебування дронів або їхнє зникнення з радарів», – зазначив речник.

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Він застеріг адміністраторів таких тг-каналів, що інформування ворога є злочином, і тому будуть вживатися певні заходи. Ігнат наголосив, що таку інформацію Росія враховує при плануванні наступних ракетних атак.

Тим часом, СБУ викрила російських агенток, які зливали позиції ЗСУ під Бахмутом.