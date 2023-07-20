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Атака дронів на Одесу та десятки постраждалих в Миколаєві: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на Одесу та десятки постраждалих в Миколаєві: яка ситуація в регіонах
Наслідки нічної атаки на Одесу
фото: Думская

За добу противник здійснив 72 обстріли Херсонщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – дев'ять обстрілів, 63 вибухи. По Семенівській громаді Новгород-Сіверського району – із мінометів, запуски некерованих авіаційних ракет. Вночі під час повітряної тривоги — приліт «шахедів» по м.Семенівка; пошкоджено три житлові будинки (в тому числі – багатоповерховий), господарську споруду,. По Новгород-Сіверській громаді рашисти гатили із артилерії, реактивних систем залпового вонгю, мінометів, також стався приліт під час тривоги «шахеда» біля м.Новгород-Сіверський.

Сумщина

Вночі близько м. Суми атакувало три ворожих БпЛА типу Shahed 136. Один із них збитий, а другий – підбитий силами ППО ЗСУ. Третій влучив в будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок влучання приміщення закладу пошкоджено з послідуючим загоранням. На місці події бригадою швидкої медичної допомоги надано допомогу медичній сестрі закладу. Наразі пожежу ліквідовано. На місці події працюють відповідні служби. Також зі ствольної артилерії обстріляли Есманську громаду (10 вибухів). Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 99 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Миколаївська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Новослобідська громади. Краснопільська громада: пошкоджено вісім житлових будинків, 10 господарчих споруд, лінію електропередач, газопровід, літні кухні, гаражі, легкові автомобілі, трактор. Було горіння гаражу, літньої кухні і господарчої споруди. Миропільська громада: пошкоджено господарську споруду, домогосподарство, вбито худобу.

Запорізька область

За минулу добу окупанти 82 рази обстріляли Запорізьку область 76 артилерійські удари зазнали 17 населених пунктів, серед яких Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Верхня Терса, Степногірськ, Приморське. Від обстрілів з РСЗВ постраждали Новодарівка та Левадне. Зафіксовано ракетний удар по Таврійському та три авіаційні по Оріхову, Малій Токмачці та Новоданилівці. В Оріхові від удару керованої авіабомби постраждали дві родини. Поранення отримали жінки 68 та 76 років та 70-річний чоловік. 79-річний чоловік від отриманих травм помер у медичному закладі. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків і господарчих будівель.

Дніпропетровщина

Вночі ворог обстрілював Нікопольський район тричі. Випустив майже півтора десятка снарядів. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без постраждалих. Пошкоджені дев'ятиповерхівка, приватне підприємство, автостоянка та машина. На ранок агресор вгатив й по Мирівській громаді. Пошкоджена агрофірма, інфраструктурний об'єкт, чотири житлові будинки. Рятувальники продовжують обстежувати територію та уточнювати наслідки атак.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Наразі на місце виїхали екстрені служби. За добу на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Козача Лопань, Стрілеча Харківського району та Вовчанськ, Мала Вовча і Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка та Берестове. Ворог обстріляв с. Петропавлівка Куп'янського району, пошкоджено два приватні будинки, сталася пожежа. Протягом минулої доби ворог кілька разів обстрілював Вовчанськ; пошкоджено два приватні домоволодіння, щонайменше два приватні житлові будинки, сталася пожежа. Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ пошкоджено 11 приватних житлових будинків.

Луганщина

Ворог вчора здійснив обстріли по Невському, Новолюбівці та Білогорівці. За добу противник здійснив 103 обстріли( 456 снарядів).

Донеччина

Рашисти здійснили 22 обстріли за добу, обстріляні 15 населених пунктів, серед яких: Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, Сіверськ, смт Гостре, смт Велика Новосілка, смт Курахівка, смт Південне та інші. Пошкоджено 20 житлових будинків (з них два – багатоквартирних), цех ПрАТ «АКХЗ», приміщення ТОВ «Нова Пошта», мистецька школа, гараж, два цивільні автомобілі, три господарчих споруди. По області за добу: двоє загиблих, троє поранених.

Миколаївщина

Вночі ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаїв. Внаслідок обстрілу зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували на ранок. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки. Також через влучання сталося займання трьох гаражів, яке було оперативно ліквідовано. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч. Загалом внаслідок ракетних обстрілів постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися 12 людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина. Вчора та сьогодні, о 07:06, під ворожими обстрілами перебувало м. Очаків Очаківської громади. Через влучання у п’ятиповерхівку відбулося займання квартири. Один чоловік отримав поранення. Наслідки ранкового обстрілу уточнюються.

Також вчора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Протягом дня ворог обстрілював населений пункт Куцурубської громади, внаслідок чого зруйновано гараж, пошкоджено господарські споруди та житлові будинки. Займання на території приватного домоволодіння та за межами населеного пункту були ліквідовані. Постраждалих немає.

Одещина

Вночі рашисти атакували крилатими ракетами та дронами-камікадзе Одещину. Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 м2. На місці працюють фахівці відповідних служб. Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. Є також «приліт» в області. Більш детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 72 обстріли (277 снарядів), з них по м. Херсон – два обстріли (вісім снарядів). Рашисти поцілили у райони 20 населених пунктів області.

Вночі РФ атакувала «Шахедами» Херсон. Зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста; сталася пожежа у будинку культури «Нафтовиків», а також пошкоджено двоповерхівку. Працівникам ДСНС вдалося врятувати 89-річну жінку, котра опинилася під завалами власної оселі. Лікарі на місці надали постраждалій меддопомогу, її стан – задовільний.

Також рашисти обстріляли садове товариство у Іванівці Дарʼївської громади. Поранення отримала місцева жителька. Вона сама звернулися до лікарні, медики надають їй необхідну допомогу. З міномета ворог вдарив по житловому будинку в Ольгівці Тягинської громади. У власній оселі поранення отримала 59-річна жінка; постраждалу шпиталізували. Всього за добу по області четверо людей поранені.

Нагадаємо, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень

Теги: росія окупанти ЗСУ війна

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