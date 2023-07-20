Ракетний удар по Миколаєву: десятки постраждалих, триває розбір завалів

Внаслідок вибуху пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках

Вночі, 20 липня, близько 03:03, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

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«Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки», – йдеться в повідомленні.

Також сталося займання трьох гаражів, яке було оперативно ліквідовано. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч.

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Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.

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фото: Олександр Сєнкевич/Telegram

Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 квадратних метрів, спричинивши руйнування.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

До слова, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.