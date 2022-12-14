Повітряні сили пояснили, чому Росія атакує дронами вночі

Перед атакою росіяни ведуть розвідку, щоб виявити слабкі місця ППО

Російські загарбники намагаються атакувати безпілотниками Shahed-136 українські міста вночі або в темний період доби, аби заплутати українську ППО. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрі Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Тактика, притаманна застосуванню цими БПЛА – це ніч. Умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити в темноті засобами, якими збивають їх, – це і стрілецька зброя, зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють їх, а зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби збивають», – сказав Ігнат.

Речник зазначив, що перед атакою росіяни ведуть розвідку. Окупанти намагаються виявити слабкі місця сили протиповітряної оборони.

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«Робить розвідку напередодні завдання ударів, таким чином намагається уникнути попадання в зону дії нашої ППО», – додав Ігнат.

Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще чотири житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали.

Посол США в Україні Бріджит Брінк після ранкової атаки дронів у Києві заявила, що ще більше американської допомоги Україні вже в дорозі.