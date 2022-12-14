«Допомога вже в дорозі»: посол США відреагувала на ранкову атаку дронів

Бріджит Брінк: «Прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем для українців»

Посол США в Україні Бріджит Брінк після ранкової атаки дронів у Києві заявила, що ще більше американської допомоги Україні вже в дорозі. Про це вона написала у Twitter.

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«Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі», – зазначила посол.

Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

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Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще чотири житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали.