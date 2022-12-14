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«Допомога вже в дорозі»: посол США відреагувала на ранкову атаку дронів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Допомога вже в дорозі»: посол США відреагувала на ранкову атаку дронів

Бріджит Брінк: «Прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем для українців» 

Посол США в Україні Бріджит Брінк після ранкової атаки дронів у Києві заявила, що ще більше американської допомоги Україні вже в дорозі. Про це вона написала у Twitter.

«Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі», – зазначила посол.

«Допомога вже в дорозі»: посол США відреагувала на ранкову атаку дронів фото 1

Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще чотири житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали.

Теги: росія окупанти США війна Україна

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