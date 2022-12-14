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У Києві та сусідніх областях України оголошено повітряну тривогу (мапа)

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Києві та сусідніх областях України оголошено повітряну тривогу (мапа)
Можливий удар по Україні «дронами-камікадзе»
фото ілюстративне

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту

В Україні зранку оголошено повітряну тривогу. Станом на 06:00 сигнал тривоги лунає у трьох центральних областях України: на Київщині, Вінниччині та Житомирщині. Також під загрозою обстрілів Нікопольський район Дніпропетровщини, Луганська область та окупований Крим.

Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 06:00:

У Києві та сусідніх областях України оголошено повітряну тривогу (мапа) фото 1

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

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Теги: Житомирщина війна тривога Вінниччина

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