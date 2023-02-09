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Вибух у Києві: правоохоронці назвали попередню причину (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у Києві: правоохоронці назвали попередню причину (фото)
Столичні слідчі розпочали кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
фото: пресслужба поліції Києва

Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні сталося руйнування будівлі

Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт у Дарницькому районі внаслідок чого стався вибух. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні сталося руйнування будівлі. Одна людина загинула, ще шестеро постраждалих дістали з-під завалів. На місці продовжують працювати профільні служби.

«Попередньо, вибухнув газовий балон, котрий був розміщений всередині приміщення. Внаслідок цього в одноповерховому складському приміщенні сталося руйнування будівлі. Одна людина загинула. Шестеро постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають», – йдеться у повідомленні.

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За даним фактом столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Сьогодні, 9 лютого, близько 15.40 у Дарницькому районі Києва відбувся вибух у приміщенні одного із цехів колишнього заводу. На місце негайно прибули рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи, працівники криміналістичної лабораторії та лікарі.

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Теги: вибух рятувальники Київ поліція

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