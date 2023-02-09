Четверо загиблих, стогони під завалами: що відомо на цей час про вибух у столиці (фото, відео)
Рятувальники продовжують працювати на місці події
Сьогодні, 9 лютого, в Києві на території колишнього заводу пролунав вибух і спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту чотири людини загинули, п’ятьох ушпиталили. Одна людина від госпіталізації відмовився. Усі мають ушкодження різного ступеня тяжкості. Ще одна людина перебуває під завалами.
Що відомо про вибух
О 15:45 у Дарницькому районі пролунав вибух. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що звуки вибухів прогриміли на території колишнього заводу. Будівля не витримала і зазнала руйнування.
«Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують», – написав Кличко.
Пізніше у КМВА поінформували, що з-під завалів вдалося дістати трьох людей.
«О 15:45 на території одного з колишніх заводів Дарницького району пролунав вибух. Попередньо - вибухнув газовий балон. Одна людина загинула. Ще трьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога», – зазначили у КМДА.
О 16:53 Місцева влада уточнила, що під завалами зруйнованого будинку перебувають шестеро людей. Чути їхні крики, з чотирма є зв'язок. Станом на зараз пошуково-рятувальна операція триває.
«Шість людей залишаються під завалами, з чотирма є зв'язок. Зруйнована 1-поверхова будівля складського приміщення. Виникла пожежа на площі близько 500 м. кв. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється», – зазначили у КМДА.
О 18:31 міський голова Києва повідомив про другу жертву. Під завалами залишаються двоє. Загалом рятувальникам вдалося витягнути з-під зруйнованого будинку вже сім осіб.
«Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі тривають. Дві людини загинули. Чотирьох постраждалих врятували», – йдеться в його повідомленні.
О 19:43 Кличко написав, що вже відомо про чотирьох загиблих.
«Четверо загиблих (всі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують працювати на місці», – повідомив мер.
Рятувальники, поліція та місцева влада спростували чутки про можливий ракетний удар. Попередньо вибух стався через газовий балон.
Нагадаємо, в Києві 9 лютого на території колишнього заводу пролунав вибух. За попередніми даними, вибух стався через газовий балон. Поліція спростовує, що займання сталося через російські ракетні удари.
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