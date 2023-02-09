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У Києві вибух на колишньому заводі: є загиблий (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві вибух на колишньому заводі: є загиблий (оновлено)
Фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху
фото з відкритих джерел

Під завалами можуть бути люди

У Дарницькому районі столиці сьогодні, 9 лютого,  пролунав вибух. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У  Дарницькому районі столиці пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце. Інформація уточнюється. Фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху», – написав Кличко.

Згодом мер міста повідомив, що за попередньою інформацією, в результаті вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці, одна людина загинула.

О 16:23 Кличко повідомив, що з-під завалів зруйнованої бідувлі рятувальники дістали трьох постраждалих.

«Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують», – написав очільник столиці.

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Нагадаємо, триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. 

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Теги: вибух Віталій Кличко Київ

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