У Києві вибух на колишньому заводі: є загиблий (оновлено)

Під завалами можуть бути люди

У Дарницькому районі столиці сьогодні, 9 лютого, пролунав вибух. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«У Дарницькому районі столиці пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце. Інформація уточнюється. Фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху», – написав Кличко.

Згодом мер міста повідомив, що за попередньою інформацією, в результаті вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці, одна людина загинула.

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О 16:23 Кличко повідомив, що з-під завалів зруйнованої бідувлі рятувальники дістали трьох постраждалих.

«Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують», – написав очільник столиці.

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Нагадаємо, триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.